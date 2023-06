Affaire du chêne remarquable à Castelnau, un propriétaire retourne vivre dans sa famille : "je me sens ignoré"

Les 32 familles qui devaient entrer dans leurs appartements du Clos des Oliviers à Castelnau-le-Lez en décembre 2022 sont toujours en attente. La Métropole devait réaliser les travaux pour raccorder la résidence à l'eau, l'électricité et faire un chemin d'accès au bâtiment.

Des recours pour sauvegarder un chêne remarquable bloquent ces travaux. Ce qui a des conséquences directes pour Sébastien, 27 ans, qui a acheté un T3 sur plan en 2021. On lui avait promis qu'il serait chez lui à la fin de l'année 2022.

Contraint de retourner vivre à Paris dans sa famille

Fin mai 2023, l'appartement n'est toujours pas disponible et il vient de quitter son logement en location à Montpellier pour retourner vivre dans sa famille à Paris, "comme je ne sais pas quand je pourrais récupérer mon logement, je ne pouvais pas vivre à droite à gauche chez des amis". Sébastien travaille dans une société montpelliéraine qui accepte qu'il soit en télétravail.

Le propriétaire de sa location voulait récupérer l'appartement pour le vendre. Sébastien n'a pas eu le choix, il a dû partir et n'a pas repris de location, "je ne peux pas payer un double loyer".

En effet, le remboursement de son crédit immobilier a commencé, 1000 euros par mois auxquels il faut ajouter 120 euros mensuel pour la gardiennage de sa cuisine, "j'avais acheté une cuisine qui a été livré en janvier 2023 mais qui ne peut pas toujours être installé puisque je n'ai pas d'appartement". Son loyer était de 800 euros, "impossible de reprendre une location, tout cumulé, mes frais auraient représenté 90 % de mes revenus".

Aujourd'hui, Sébastien "on ne sait pas si on va avoir notre logement dans un mois, 6 mois ou un an. On se sent ignoré".

