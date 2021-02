La nouvelle éco : 32 millions d'euros collectés par la plateforme de financement de projets écolos Enerfip

Enerfip, une plateforme montpelliéraine de financement participatif de projets écolos, a collecté 32 millions d'euros en 2020, soit deux fois plus que l'année précédente. La crise du Covid-19 a plutôt bénéficié à l'entreprise. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Lancée en 2014, la plateforme montpelliéraine Enerfip met en relation investisseurs et porteurs de projets qui s'inscrivent dans une démarche de transition écologique. En 2020, malgré la crise sanitaire, l'entreprise a collecté 32 millions d'euros, soit plus du double par rapport à l'année dernière.

Avant de fonder Enerfip, j'avais l'impression de devoir faire un choix manichéen entre travailler dans quelque chose qui a du sens pour moi et aider la collectivité - Julien Hostache, fondateur et directeur général d'Enerfip

Le Covid-19 a même plutôt bénéficié à l'entreprise. "La crise sanitaire a diminué le pouvoir d'achat, explique Julien Hostache, fondateur et directeur général d'Enerfip. Mais avec les confinements, les Français ont moins dépensé. Et ils ont préféré investir dans des projets qui avaient du sens pour eux."

Encourager le développent des énergies renouvelables

Sur Enerfip, les collaborateurs peuvent investir, sans frais, un minimum de 10 euros. Ils récupèrent la somme investie et des intérêts. Ils sont simplement sujets à la "tax flat", une taxe de 30% prélevée à la source. "Les projets photovoltaïques sont ceux qu'on propose le plus sur la plateforme, devant les projets éoliens, parce qu'ils sont plus faciles à appréhender et moins sujets à caution", détaille l'entrepreneur de 39 ans.

On a des collaborateurs qui investissent quelques dizaines d'euros, d'autres des milliers - Julien Hostache, fondateur et directeur général d'Enerfip

Par exemple, en 2020, Enerfip a soutenu la construction d'une grande centrale photovoltaïque sur une friche de gravière à Seysses (Haute-Garonne). Elle a aussi soutenu la PME montpelliéraine Apex Energies, qui fabrique des hangars photovoltaïques. Aujourd'hui, Enerfip travaille sur les futures centrales photovoltaïques à La Tieule, en Lozère, et à Saint-Quentin-du-Dropt, dans le Lot-et-Garonne.

