Coronavirus et confinement : des ordinateurs assemblés pour 100 euros pour les collégiens de Valréas

Un fab-lab de Grillon a conçu des ordinateurs à 100 euros pour permettre aux élèves sans ordinateur à la maison de se connecter aux cours des professeurs du collège de Valréas (Vaucluse). Les élèves du collège de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drome) devraient bénéficier à leur tour de cette solidarité.

Dans le nord du Vaucluse, les bénévoles d'un FabLab ont conçu et assemblé une cinquantaine d'ordinateurs à 100 euros pour que les élèves du collège de Valréas puissent continuer de suivre les cours. Ces ordinateurs sont prêtés aux familles qui ne sont pas équipées. Le Rotary Club a financé cet investissement.

Deltalab, le laboratoire technologique (le Fablab) de Grillon a assemblé cartes électroniques et câbles pour connecter les élèves et leurs familles pendant le confinement.

Une trentaine de collégiens sans ordinateur à la maison

Les cours sur internet, tout le monde n'y avait pas accès à Valreas. Johan Rugette le professeur de technologie a recensé une trentaine d'élèves sans connexion numérique : "la première semaine des parents d’élèves sont venus au collège pour récupérer des photocopies pour leurs enfants. Ce n'était pas la solution idéale car ça multiplie les déplacement et les risques de contacts".

Il fallait donc trouver des ordinateurs pour ce collège en Education Prioritaire et en zone rurale "même acheter rapidement un ordinateur était devenu impossible avec le confinement" souligne le professeur de technologie du collège. "Ce n'est pas que social. Certains parents en télétravail disposaient d'un ordinateur, mais ils ne pouvaient pas le prêter quand il y a plusieurs enfants à faire travailler à la maison sur plusieurs niveaux scolaires".

Ordinateur à 100 euros et logiciels libres

Dans la commune voisine des bénévoles ont la solution. Simple et surtout pas chère : Bernard Grossat le directeur de Delta Lab, le FabLab de Grillon explique qu'une "petite carte électronique est un ordinateur extraordinaire. On sort à 100 euros tout compris. On a mis les logiciels et connecté les câbles pour brancher les gamins sur le collège".

Le Raspberry Pi 4 est un nano-ordinateur de la taille d’une carte de crédit sous le système d’exploitation Linux. Ils sont fournis avec les logiciels de base pour les diverses tâches scolaires : le navigateur Firefox, la suite bureautique LibreOffice, le logiciel de dessin vectoriel Inkscape, le logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) Freecad.

Il suffit alors d’un câble HDMI pour relier l’appareil à un téléviseur ou un écran. Les claviers et souris sont prêtés par le collège. A défaut de connexion Internet, un partage de connexion avec un téléphone portable permet de télécharger ou envoyer les documents nécessaires.

Connexion pour étudier... ou partager l'écran en famille

Grace au Rotary Club qui a financé ces mini-ordinateurs, toute la famille des collégiens de Valréas peut se connecter quand les devoirs sont finis : "il n'y a pas de limitation ou de mot de passe : ils peuvent installer ce qu'ils veulent." L'enseignant Johan Rungette précise que "c'est quand on récupérera le matériel qu'on remettra tout à zéro. Pour l'instant, c'est comme si c'était leurs ordinateurs".

Une vingtaine d'enfants du collège de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drome devraient bénéficier à leur tour de cette solidarité technologique pendant le confinement.