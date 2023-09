Caractéristiques et informations pratiques à propos des habitants de Bâgé-Dommartin

Bâgé-Dommartin a un territoire de 57,05 km². En 2018, sa population était de 4 078 habitants, soit une densité de population de 71,5 habitants/kilomètre carré. En termes de densité de population, cette municipalité occupait alors le 188e rang dans le département de l'Ain.

Quelles sont les caractéristiques du parc immobilier de Bâgé-Dommartin

Pour héberger tous ses habitants, Bâgé-Dommartin dénombre 1 723 logements. Avec 4 078 habitants et une superficie de 57,05 km², la ville a une densité de population de 71,5 hab/km² et une densité de logement de 0,3 log/ha. Elles sont toutes deux inférieures aux moyennes départementales (0,5 log/ha et 112 habitants par km²).

Caractéristiques et informations pratiques sur la répartition des logements de la ville

À l'échelle de la localité, on comptabilise actuellement bien plus de propriétaires que de locataires. Environ 16,6 % des résidences principales sont occupées par des locataires (dont 1,1 % à titre gracieux) alors que 83,3 % sont occupées par des propriétaires. Parmi les habitations de Bâgé-Dommartin, 1,3 % sont des résidences secondaires, 5,7 % des logements vacants et 92,9 % des résidences principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 3,9 % des habitations. La majorité des ménages ont emménagé dans la localité il y a entre 10 et 19 ans.

Découvrez les chiffres clés de la distribution des pièces des logements de la municipalité

Les logements de la localité sont en très grande majorité des maisons (95,4 %). Les maisons familiales (5 pièces) sont les plus nombreuses. Elles représentent 32,2 % de celles-ci et ont une surface principalement comprise entre 100 et 120 m². On trouve également de nombreuses maisons de 4 pièces (28,1 %). Les appartements, en ce qui les concerne, ne sont que 75 (soit 4,4 %) ; ils sont principalement composés de 3 pièces. Leur surface moyenne est le plus souvent comprise entre 60 et 80 m². Enfin, on peut constater que les maisons et les immeubles de Bâgé-Dommartin ont majoritairement été construits entre 1991 et 2005.

Découvrez les chiffres clés de l'impôt sur le revenu à Bâgé-Dommartin

On compte, au total, 2 077 foyers fiscaux à Bâgé-Dommartin. Environ 43,3 % de ces foyers sont non imposables. Ce chiffre est légèrement plus faible que celui du département qui s'élève à 46,7 %. Les ménages fiscaux de la municipalité ont un revenu médian annuel de 22 970 €, soit 1 040 € de plus que celui de la France. Par foyer, les Bagésiens s'acquittent en moyenne d'un impôt sur le revenu de 1 538 €. Ce dernier est donc plus bas que celui de l'Ain qui s'élève à 1 781 €. Par ailleurs, 694 foyers déclarent percevoir une pension ou une retraite.

Le pourcentage de l'impôt sur le revenu payé par les foyers fiscaux ayant un revenu fiscal de référence en dessous de 50 000 euros est de 26 %. La contribution des foyers ayant un revenu annuel supérieur à 100 000 euros est de 31,9 % de l'impôt net de la localité.

Quelques chiffres à connaître concernant l'emploi à Bâgé-Dommartin

À Bâgé-Dommartin, le taux d'activité était de 80,07 % au 31 décembre 2018 : sur les 2 544 habitants âgés de plus de 15 ans que comptait la localité, 2 037 étaient actifs. La part d'actifs était donc plus élevée de 8,17 points qu'à l'échelle de la France, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

Parmi la population active de Bâgé-Dommartin, il y avait 145 chômeurs, ce qui constitue un taux de chômage de 7,12 %. En proportion, on recensait alors moins de chômeurs que dans le reste de l'Hexagone, où le taux de chômage atteignait 9,1 %.

Taux de chômage par CSP à Bâgé-Dommartin

À Bâgé-Dommartin, en 2018, la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le chômage était celle des ouvriers, où 9,77 % des actifs étaient sans travail. On trouvait ensuite les commerçants, artisans et chefs d'entreprises (9,09 %), les employés (5,54 %), les professions intermédiaires (3,99 %) et les cadres (2,43 %). Au sein des 55 agriculteurs de la municipalité, aucun n'était en situation d'inemploi.