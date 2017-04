Les résultats des élections dans Ain

Situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France, l'Ain est un département français. Entouré par la Haute-Savoie, l'Isère, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Jura, il tient son nom de la rivière Ain qui le traverse. Sa préfecture est Bourg-en-Bresse. Le département de l'Ain compte 626 100 habitants répartis sur un territoire de 5 762 km2. La densité est de 109 habitants par km2.

Avec environ 41 000 habitants, Bourg-en-Bresse est la ville la plus peuplée de l'Ain. Les autres plus grandes communes du département sont Oyonnax, Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine et Miribel. Au total, l'Ain compte 23 cantons et 408 communes.

En 2013, le salaire net annuel moyen dans l'Ain était de 20 900 euros. Quant au taux de chômage, il s'élevait à 7,4 % à la fin de l'année 2016. Le secteur du tertiaire offre un large bassin d'emplois au département. Avec la préfecture, les administrations, l'université, mais aussi le tourisme et les diverses activités de services, l'Ain profite d'une économie dynamique. On compte également plusieurs entreprises spécialisées dans l'industrie légère, ainsi que la centrale nucléaire du Bugey. Bien que l'Ain soit reconnu pour sa production agroalimentaire (élevage, fromages et vignobles), ce secteur n'est plus prédominant depuis longtemps.