Quelles sont les caractéristiques de la démographie de Mantenay-Montlin

En 2018, Mantenay-Montlin dénombrait 315 habitants. Sa densité de population était de 29,1 habitants par kilomètre carré pour 10,81 km² de superficie. Parmi les municipalités du département de l'Ain, cette localité occupait alors la 287e position en termes de densité de population.

Découvrez les chiffres clés du parc immobilier de Mantenay-Montlin

Pour loger ses 315 habitants, Mantenay-Montlin dénombre près de 170 logements répartis sur une superficie de 10,81 km². La densité de population et la densité de logement de la localité sont très basses : 29,1 habitants par km² et 0,2 log/ha. Elles sont toutes deux inférieures à celles du département (112 hab/km² et 0,5 log/ha).

Découvrez quelques informations pratiques sur la répartition des logements de la ville

Dans la municipalité, on comptabilise actuellement une plus grande part de propriétaires que de locataires. Environ 85,1 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires contre 14,9 % occupées par des locataires. Parmi les habitations de Mantenay-Montlin, 8,4 % sont des logements vacants, 7,2 % des résidences secondaires et il y a 84,4 % de résidences principales. Par ailleurs, les logements sociaux représentent 2,1 % de ces dernières. La plupart des ménages de la ville ont emménagé il y a entre 10 et 19 ans.

Caractéristiques et informations pratiques sur les pièces des logements de la municipalité

Les logements de la localité sont en très grande majorité des maisons (96,4 %). Ce sont essentiellement des maisons familiales de 4 pièces (39,1 % du nombre total de maisons) ayant une superficie généralement comprise entre 80 et 100 m². On trouve également de nombreuses maisons de 5 pièces (22,4 %). Elles sont, pour la plupart, anciennes (construites avant la Première Guerre mondiale). Les appartements, en ce qui les concerne, sont beaucoup moins nombreux ; ils sont principalement composés de 2 pièces. Le plus souvent, leur surface est comprise entre 30 et 40 m². Les appartements de Mantenay-Montlin ont principalement été construits entre 1946 et 1970.

Caractéristiques des impôts de Mantenay-Montlin

La municipalité de Mantenay-Montlin comptabilise un total de 189 foyers fiscaux. Parmi eux, près de 57,1 % ne sont pas imposables. Ce pourcentage est plus élevé que celui du département qui est de 46,7 %. Le revenu médian annuel des ménages fiscaux s'élève à 20 700 €, soit 2 790 € de moins que celui de l'Ain. Les habitants de Mantenay-Montlin paient en moyenne un impôt sur le revenu de 433 € par foyer fiscal. Ce dernier est donc plus bas que celui du département qui s'élève à 1 781 €. Par ailleurs, 34,4 % des foyers ont déclaré percevoir une pension ou une retraite.

Découvrez les chiffres clés de l'emploi à Mantenay-Montlin

Sur les 185 habitants âgés de plus de 15 ans que comptait Mantenay-Montlin en 2018, 150 étaient actifs, soit un taux d'activité de 81,08 %. La part d'actifs était donc supérieure de 9,18 points à celle de l'Hexagone, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

À l'échelle de la localité, le taux de chômage atteignait 8 %, 12 actifs étant en situation d'inemploi. Il y avait alors un faible écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui affichait un taux de chômage de 9,1 %.