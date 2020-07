Ceyzérieu, France

A Ceyzérieu dans l'ain, La ferme du Marais : veaux, cochons, boeufs, ferme pédagogique, produits locaux 🐖🐄🐂

A Ceyzérieu dans l'Ain, Christelle et Bruno sont éleveurs de porcs, de veaux de lait et boeufs , ils font de la vente directe de viandes et charcuteries maison fabriquées...