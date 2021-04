En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Allier (03) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Allier (03)

Situé dans le centre de la France, l'Allier est un département français appartenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme 12 autres départements. La préfecture est Moulins. En 2015, la population dans l'Allier s'élevait à 343 700 habitants. Doté d'un territoire de 7 340 km2, le département affiche une densité de 47 habitants par km2.

L'Allier est encadré par le Cher, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Saône-et-Loire et la Nièvre. Avec ses 19 800 habitants, Moulins n'est que la troisième plus grande ville du département, derrière Montluçon (37 300 habitants) et Vichy (25 200 habitants). Les autres grandes communes du territoire sont Cusset et Yzeure.

En 2013, le revenu salarial net annuel dans l'Allier était de 19 215 euros en moyenne. Au dernier trimestre 2016, le chômage s'élevait à 10,6 %. L'agriculture occupe toujours une place importante dans l'économie de l'Allier, notamment à travers l'élevage et la sylviculture. L'industrie dynamise également le département, grâce à des industries de métallurgie, de construction mécanique ou encore de fabrication de plastique. Enfin, les services non marchands, dont le médical et les services publics, complètent l'activité de l'Allier.