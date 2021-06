Ardèche

A Laboule, au restaurant fermier La Bola, les Cévennes sont sous vos yeux et dans l'assiette

C'est à 650m d'altitude que Sylvain et Frédérique ont créé leur ferme-auberge : un élevage de brebis, une châtaigneraie, un verger et un potager, le Tanargue et...