Les résultats des élections dans Ardèche

Installé dans le sud-est de la France, l'Ardèche est un département français appartenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme 12 autres départements. Sa préfecture est Privas. L'Ardèche compte 323 500 habitants, répartis sur un territoire de 5 529 km2. La densité au sein du département est de 58 habitants par km2.

L'Ardèche est bordée par 7 départements : la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Gard, la Drôme, l'Isère et le Rhône. Avec seulement 8 300 habitants, la préfecture, Privas, est loin derrière Annonay pour ce qui est de la population (16 300 habitants). Les autres plus grandes communes du département sont Aubenas, Guilherand-Granges, Tournon-sur-Rhône et Le Teil. À noter que l'Ardèche doit son nom à la rivière qui traverse le département.

En 2013, le salaire net annuel était de 19 100 euros en moyenne en Ardèche. Le chômage était de 10,9 % en 2016. L'économie du territoire est assez diversifiée. Toutefois, le tourisme, l'agroalimentaire, les PME et l'agriculture sont les secteurs les plus dynamiques. Du point de vue des transports, l'Ardèche est le seul département de France à ne disposer d'aucune gare SNCF.

