Joyeuse

Ardèche : l'hôpital de Joyeuse pourra-t-il poursuivre son activité avec aussi peu de médecins ?

L'hôpital de Joyeuse, en Ardèche, fonctionne avec plusieurs médecins libéraux. Or il n'en reste plus plus que six sur le secteur. Élus et direction de l'hôpital...