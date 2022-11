Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Helix Heyrieux, les escargots ardéchois savoureux de Marc Lafosse

Basé à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, cette petite entreprise a été créée en 1990 et produit entre 15 et 20 tonnes d'escargots par an. Ils sont cuisinés et transformés...