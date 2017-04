Les résultats des élections dans Cantal

Installé dans la partie sud de la France, le Cantal est un département dont la préfecture est Aurillac. Il fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la métropole de Lyon, la Savoie et la Haute-Savoie. Le département compte 146 300 habitants et s'étend sur 5 726 km2. La densité est de 26 habitants par km2.

Le Cantal est bordé par la Corrèze, le Lot, l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Avec 26 100 habitants, Aurillac est la ville la plus peuplée du département. Les autres principales communes sont Saint-Flour et Arpajon-sur-Cère. Le Cantal compte 15 cantons et 247 communes au total.

L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du Cantal. Ce sont d'ailleurs la culture céréalière, l'élevage, la production de lait et la fabrication de fromages qui sont les principales activités agricoles. Représentant près de 15 % du PIB, le tourisme est aussi l'une des ressources majeures du territoire. On compte environ 3 000 entreprises spécialisées dans l'artisanat. En 2013, le salaire annuel net moyen était de 18 400 euros. Le chômage, quant à lui, était de 6,3 % en 2016.Le Cantal est bordé par la Corrèze, le Lot, l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Avec 26 100 habitants, Aurillac est la ville la plus peuplée du département. Les autres principales communes sont Saint-Flour et Arpajon-sur-Cère. Le Cantal compte 15 cantons et 247 communes au total.

L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du Cantal. Ce sont d'ailleurs la culture céréalière, l'élevage, la production de lait et la fabrication de fromages qui sont les principales activités agricoles. Représentant près de 15 % du PIB, le tourisme est aussi l'une des ressources majeures du territoire. On compte environ 3 000 entreprises spécialisées dans l'artisanat. En 2013, le salaire annuel net moyen était de 18 400 euros. Le chômage, quant à lui, était de 6,3 % en 2016.