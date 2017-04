Les résultats des élections dans Drôme

La Drôme est un département situé dans le quart sud-est de la France, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Son chef-lieu est Valence. Le département compte près de 500 000 habitants dont près de 63 000 dans sa préfecture.

La Drôme s'étend sur 6 530 kilomètres carrés, possède une densité de 75,7 habitants au km2 et compte trois arrondissements : Die, Nyons et Valence. Le département est longé par le Rhône et les autres départements limitrophes sont : l'Ardèche, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse. Il bénéficie du climat méditerranéen, se situant aux portes de la Provence.

L'essentiel des entreprises est situé le long du Rhône, l'arrivée de la ligne de TGV vers Paris ayant permis de faciliter le développement de l'économie. L'économie est soutenue par le tourisme et l'agriculture. Le tourisme compte 5 900 emplois permanents et 7,8 millions de nuitées en 2015. 35 % de la superficie de la Drôme sont consacrés à l'agriculture, principalement des petites exploitations aux cultures très diverses. Le revenu fiscal médian est de 21 695 euros, avec un taux de chômage de 11,5 %.

