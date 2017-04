Les résultats des élections dans Auvergne-Rhône-Alpes

L'Auvergne-Rhône-Alpes est une région administrative française, dont Lyon est la préfecture. Subdivisée en 13 départements (Ain, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Métropole de Lyon, Savoie et Haute-Savoie), elle est la quatrième plus grande région de France avec une superficie de 69 711 km2.

L'Auvergne-Rhône-Alpes compte 7,8 millions d'habitants, ce qui en fait la seconde région la plus peuplée après l'Île-de-France. Après Lyon et ses 506 000 habitants, les villes les plus importantes sont Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.

Côté économie, l'Auvergne-Rhône-Alpes a un PIB d'environ 240 milliards d'euros (le deuxième plus grand de France), soit près de 31 000 euros par habitant. Alors que la région compte 3,2 millions d'emplois, son taux de chômage en 2015 était de 8,9 %. Le salaire annuel moyen net est aussi le second plus important du pays avec 24 948 euros. À noter que c'est l'industrie qui constitue la principale économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les secteurs les plus représentés sont la métallurgie, la chimie et les équipements mécaniques. Près de 490 000 emplois sont d'ailleurs industriels.

