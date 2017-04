Les résultats des élections dans Haute-Loire

Le département de la Haute-Loire est constitué de 19 cantons depuis 2015 et de 260 communes. Le Puy-en-Velay est le chef-lieu de la Haute-Loire. Le département compte 226 565 habitants (en 2014) pour une superficie de 4 977 km. C'est un département à la densité de population assez faible avec seulement 46 habitants/km, même si sa croissance démographique (+0,6 %) est favorable et son taux de fécondité assez élevé (2,09 enfants/femme). La Haute-Loire est située en région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'agriculture de la Haute-Loire se concentre autour de l'élevage de vaches laitières, de l'exploitation du parc forestier (170 000 ha) pour l'industrie du papier et de la scierie, et de la culture de la lentille qui est protégée par une A.O.C. Le tertiaire est sous-représenté par rapport à la moyenne nationale (64 % contre 77 %).

91 % de la population active a un emploi salarié ou non salarié en 2010, avec un vieillissement de la population de la Haute-Loire. La grande majorité des entreprises sont de petite taille, 94 % d'entre elles, et le revenu médian est inférieur à celui en France (1510 euros/mois au lieu de 1610).