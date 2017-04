Les résultats des élections dans Haute-Savoie

Située à l'est de la France, la Haute-Savoie est un département français dont Annecy est la préfecture. Elle fait partie de la région Auvergne - Rhône-Alpes, tout comme onze autres départements. La Haute-Savoie comptait 791 100 habitants en 2015. Elle s'étend sur 4 388 km², et a une densité de 178 habitants par km².

La Haute-Savoie est bordée par le lac Léman, et est limitrophe de l'Ain, de la Savoie, de la Suisse et de l'Italie. Suite à sa fusion avec cinq autres communes en 2017, Annecy compte 124 400 habitants, ce qui en fait la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Thonon-les-Bains, Annemasse et Cluses. Au total, la Haute-Savoie compte 17 cantons et 271 communes.

En 2013, la Haute-Savoie affichait un salaire annuel net de 20 300euros en moyenne. Quant à son taux de chômage, il s'élevait à 7,3% en 2016. Plus de 40% des emplois du département sont consacrés aux activités de services. L'industrie occupe aussi une place importante dans l'économie du territoire : en attestent les nombreuses entreprises de mécanique, d'horlogerie ou encore d'agroalimentaire. Enfin, l'agriculture s'étend sur 33% de la Haute-Savoie. La production fromagère et laitière ainsi que la viticulture sont quelques-unes des spécialités du département.