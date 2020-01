Excenevex, France

Portes ouvertes à l'élevage de canards de La Mère Gaud à Excenevex pour répondre aux inquiétudes

La Mère Gaud et ses foies gras, c'est une institution dans le Chablais mais le nouvel élevage installé à Excenevex depuis un an et demi suscitait quelques inquiétudes....