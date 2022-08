Grenoble

Grenoble et sa région : du festival Berlioz de La Côte-Saint-André aux "maisons suspendues" de Pont-en-Royans

« Ma France, l’été » s’installe pour deux jours à Grenoble, au cœur des montagnes. On vous fait découvrir cette belle ville et sa région et on vous emmène à la rencontre...