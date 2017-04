Les résultats des élections dans Isère

Situé au sud-est de la France, l'Isère est un département français appartenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme onze autres départements. Sa préfecture est Grenoble. L'Isère affiche une population de 1,3 million d'habitants, et dispose d'un territoire de 7 431 km². La densité est de 167 habitants par km².

L'Isère est limitrophe de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de la Savoie, de l'Ain, du Rhône et de la métropole de Lyon. Comptant 160 800 habitants, Grenoble est la principale ville du département. Viennent ensuite Saint-Martin-d'Hères, Échirolles et Vienne. Au total, l'Isère est subdivisée en 29 cantons et 521 communes.

L'économie de l'Isère est pour le moins diversifiée. Le territoire compte des industries variées (papier, chimie, etc.), un pôle administratif et d'enseignement important, mais aussi plusieurs centrales nucléaires. Le tourisme joue également un rôle important dans l'économie du département, notamment grâce à la présence de plusieurs stations de sports d'hiver. En 2013, le salaire annuel net moyen était de 22 100euros dans l'Isère. Quant au taux de chômage, il était de 8,3% en 2016.