Découvrez quelques informations pratiques à propos des habitants d'Hières-sur-Amby

Hières-sur-Amby a un territoire de 8,68 kilomètres carrés. En 2018, on chiffrait à 1 166 le nombre d'habitants de la localité, soit une densité de population de 134,3 habitants par km². Pour ce qui est de la densité de population, cette localité occupait donc le 181e rang parmi les municipalités du département de l'Isère.

Quelles sont les caractéristiques du parc immobilier d'Hières-sur-Amby

Avec une superficie de 8,68 km² et un total de près de 560 logements pour environ 1 200 habitants, Hières-sur-Amby a une densité résidentielle de 0,6 log/ha. La densité de logement est identique à la moyenne française tandis que la densité de population, elle, est plus élevée (0,6 log/ha et 106 hab/km²).

Quelques chiffres à connaître sur la répartition du logement au sein de la municipalité

Dans la ville, on comptabilise actuellement une plus grande part de propriétaires que de locataires : 25,4 % des résidences principales sont occupées par des locataires (dont 0,8 % à titre gratuit) alors que 74,6 % sont occupées par des propriétaires. Parmi toutes les habitations de la municipalité, 9,6 % sont des logements vacants, 3,9 % des résidences secondaires et 86,5 % des résidences principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 1,6 % des habitations. La majorité des ménages ont emménagé il y a entre 10 et 19 ans à Hières-sur-Amby.

Découvrez quelques informations pratiques sur les pièces des logements de la ville

Les logements de la ville sont en très grande majorité des maisons (87,6 %). Ce sont essentiellement des maisons familiales de 4 pièces (39,5 % du nombre total de maisons) ayant une superficie généralement comprise entre 80 et 100 m². On trouve également de nombreuses maisons de 5 pièces (28,5 %). Elles datent pour la plupart d'entre 1971 et 1990. Les appartements, moins nombreux (66), sont principalement composés de 2 pièces. Leur surface moyenne est le plus souvent comprise entre 30 et 40 m². Les appartements ont, pour la plupart, plus de cent ans.

Quelques chiffres à la loupe concernant l'imposition sur le revenu à Hières-sur-Amby

On dénombre un total de 672 foyers fiscaux à Hières-sur-Amby. Parmi eux, 47 % sont non imposables, contre 45,6 % au niveau du département et 50,2 % au niveau national. Les ménages fiscaux ont un revenu médian annuel de 22 390 €, soit 460 € de plus que celui de la France. Par foyer fiscal, les habitants paient en moyenne un impôt sur le revenu de 1 160 €. Ce dernier est donc plus faible que celui de l'Isère qui s'élève à 1 805 €. D'autre part, 32,7 % des foyers ont déclaré percevoir une pension ou une retraite.

Quelques chiffres à la loupe concernant l'emploi à Hières-sur-Amby

À Hières-sur-Amby, en 2018, le taux d'activité atteignait 79,65 % : il y avait en effet 747 habitants en âge de travailler, parmi lesquels 595 étaient actifs. La part d'actifs était alors plus élevée de 7,75 points qu'au niveau national, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

On comptait 56 chômeurs parmi la population active de la municipalité, soit un taux de chômage de 9,41 %. En proportion, il y avait donc à peu près autant de chômeurs que dans l'ensemble de la France, où le taux de chômage était de 9,1 %.