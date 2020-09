Isère, France

Coronavirus et port du masque : périmètre élargi à Grenoble et masque obligatoire à Vienne et Bourgoin-Jallieu

La préfecture de l'Isère annonce ce mercredi qu'à compter de demain, jeudi 17 septembre, l'obligation de porter le masque est étendue à de nouveaux secteurs à Grenoble....