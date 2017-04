Les résultats des élections dans Loire

La Loire est un département français situé en région Auvergne - Rhône-Alpes, tout comme onze autres départements. Saint-Étienne en est la préfecture. En 2015, la Loire comptait 761 400 habitants, et affichait une densité de 158 habitants par km². Au total, le département s'étend sur 4 781 km².

La Loire est bordée par sept départements, à savoir la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l'Ardèche, l'Isère et le Rhône. Avec environ 170 800 habitants, Saint-Étienne est la plus grande ville du département. Viennent ensuite Roanne, Saint-Chamond et Firminy. Au total, la Loire abrite 21 cantons et 326 communes.

Dans la Loire, le salaire annuel net moyen était de 20 000euros en 2013. Au dernier trimestre 2016, le taux de chômage s'élevait à 9,9%. Grâce à plusieurs entreprises mécaniques, d'optique, de sidérurgie et de textile, l'industrie est largement présente sur le territoire. L'agriculture et plus particulièrement la viticulture occupent aussi une place importante dans le paysage économique de la Loire. Mais ce sont bien les activités de services, le tourisme et le tertiaire de manière générale qui dynamisent véritablement l'activité du département.

