Les résultats des élections dans Puy-de-Dôme

Situé dans le centre de la France, le Puy-de-Dôme est un département français, dont Clermont-Ferrand est la préfecture. Il appartient à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme 11 autres départements. Le Puy-de-Dôme s'étend sur un territoire de 7 970 km2 et affiche une population de 646 500 habitants. La densité est de 81 habitants par km2.

Le Puy-de-Dôme est entouré par 6 départements : l'Allier, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire et la Loire. Clermont-Ferrand est la commune la plus peuplée du département avec 141 400 habitants. Les autres principales villes sont Cournon-d'Auvergne, Riom et Chamalières. Au total, le territoire abrite 31 cantons et 467 communes.

Dans le Puy-de-Dôme, le salaire annuel net moyen était de 21 100 euros en 2015. En 2016, le chômage s'élevait à 8,6 %. Le tourisme, les services publics et les diverses activités de service constituent un important bassin d'emplois. Du côté de l'agriculture, ce sont principalement la production de fromage et l'élevage de volailles et de bovins qui dynamisent l'économie locale. Le Puy-de-Dôme s'est également fortement industrialisé à partir du XXe siècle et a vu l'arrivée de nombreuses grandes entreprises, comme Michelin par exemple.