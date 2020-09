Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpe...

Rugby Top 14 : l'ASM à Bayonne avant la Champions Cup

Une semaine avant leur quart de finale de coupe d'Europe contre le Racing, les Clermontois, avec Parra et Penaud, effectuent leur premier, et plus long déplacement...