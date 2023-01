Quelles sont les caractéristiques de la démographie de Saint-Laure

Saint-Laure comptabilisait 658 habitants en 2018. Son territoire est de 7,2 kilomètres carrés, sa densité était alors de 91,4 habitants/km². Concernant la densité de population, cette ville occupait donc le 107e rang à l'échelle du département du Puy-de-Dôme.

Caractéristiques et informations pratiques sur le logement à Saint-Laure

Avec une superficie de 7,2 km² et un total de 272 logements pour 658 habitants, Saint-Laure a une densité résidentielle de 0,4 log/ha et une densité de population de 91,4 hab/km². Elles sont toutes deux inférieures aux moyennes françaises (106 habitants par km² et 0,6 log/ha).

Quelles sont les caractéristiques de la répartition des logements de la localité

Dans la municipalité, on compte bien plus de propriétaires que de locataires : 17,4 % des résidences principales sont occupées par des locataires (dont 0,8 % à titre gratuit) alors que 82,6 % sont occupées par des propriétaires. Parmi les habitations de la ville, 1,8 % sont des résidences secondaires, 5,1 % des logements vacants et 93 % des résidences principales. Par ailleurs, 2,8 % de ces dernières sont des logements sociaux. La plupart des ménages se sont installés relativement récemment (il y a entre 5 et 9 ans) à Saint-Laure.

Découvrez quelques informations pratiques sur la distribution des pièces des logements de la localité

Parmi les logements de la localité, on trouve une très grande majorité de maisons (96,3 %). Les maisons familiales de 5 pièces sont les plus nombreuses. Elles représentent à elles seules 34,7 % de ces dernières et leur surface est majoritairement comprise entre 100 et 120 m². On trouve également de nombreuses maisons de 4 pièces (27,1 %). Elles datent pour la plupart d'entre 2006 et 2015. Quant aux appartements, ils sont beaucoup moins nombreux et sont principalement composés de 3 pièces. Le plus souvent, leur surface est comprise entre 60 et 80 m². Les appartements datent pour la plupart d'entre 1946 et 1970.

Quelles sont les caractéristiques de l'impôt sur le revenu à Saint-Laure ?

La ville de Saint-Laure décompte un total de 330 foyers fiscaux. Près de 41,5 % de ceux-ci sont non imposables. Ce taux est plus faible que celui du département qui s'élève à 47,4 %. Le revenu médian annuel des habitants est de 24 010 €, soit 2 080 € de plus que celui du pays. Par foyer fiscal, les habitants de Saint-Laure paient en moyenne un impôt sur le revenu de 1 584 €. Ce dernier est donc plus important que celui du Puy-de-Dôme qui s'élève à 1 499 €. Par ailleurs, 24,2 % des foyers déclarent percevoir une pension ou une retraite.

Quelques chiffres à la loupe concernant l'emploi à Saint-Laure

À Saint-Laure, le taux d'activité atteignait 88,21 % au 31 décembre 2018 : sur les 407 habitants en âge de travailler que comptait la localité, 359 étaient actifs. La part d'actifs était donc plus élevée de 16,31 points qu'à l'échelle de l'Hexagone, où le taux d'activité était de 71,9 %.

Parmi l'ensemble des actifs de Saint-Laure, 14 étaient sans travail, ce qui constitue un taux de chômage de 3,9 %. Il y avait alors un très fort écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui enregistrait un taux de chômage de 9,1 %.