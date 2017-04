Les résultats des élections dans Rhône

Le Rhône est un département français qui fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme 11 autres départements. Sa préfecture provisoire est Lyon ; en effet, le département s'est séparé de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015. Le Rhône compte 442 800 habitants. La superficie du territoire est de 2 715 km2 et sa densité de 163 habitants par km2.

Le Rhône est bordé par la Saône-et-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain et la métropole de Lyon. Depuis la séparation du Rhône et de cette dernière, c'est Villefranche-sur-Saône qui est la ville la plus peuplée avec 36 600 habitants. Au total, le territoire abrite 13 cantons et 218 communes.

L'économie du Rhône dépend largement de l'activité de la métropole de Lyon. Outre l'administration et les activités de service, le département est réputé pour sa viticulture. Les entreprises chimiques et automobiles permettent également de dynamiser le secteur industriel. L'extraction de matières premières et la production de textile étaient au cœur de l'économie locale autrefois. La transition vers de nouvelles activités n'a toujours pas été totalement réalisée. En 2013, le salaire annuel net moyen était de 23 000 euros. Le taux de chômage s'élevait à 8,9 % en 2016.Le Rhône est bordé par la Saône-et-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain et la métropole de Lyon. Depuis la séparation du Rhône et de cette dernière, c'est Villefranche-sur-Saône qui est la ville la plus peuplée avec 36 600 habitants. Au total, le territoire abrite 13 cantons et 218 communes.

L'économie du Rhône dépend largement de l'activité de la métropole de Lyon. Outre l'administration et les activités de service, le département est réputé pour sa viticulture. Les entreprises chimiques et automobiles permettent également de dynamiser le secteur industriel. L'extraction de matières premières et la production de textile étaient au cœur de l'économie locale autrefois. La transition vers de nouvelles activités n'a toujours pas été totalement réalisée. En 2013, le salaire annuel net moyen était de 23 000 euros. Le taux de chômage s'élevait à 8,9 % en 2016.