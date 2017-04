Les résultats des élections dans Savoie

Située dans le sud-est de la France, la Savoie est un département français rattaché à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme 11 autres départements. Chambéry en est la préfecture. Le département affiche une population de 429 300 habitants pour une superficie de 6 028 km2. Sa densité est de 71 habitants par km2.

La Savoie est entourée par la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère, les Hautes-Alpes et l'Italie. Chambéry est la commune la plus peuplée du département avec 59 500 habitants. Les autres principales villes sont Aix-les-Bains, Albertville et La Motte-Servolex. Au total, on dénombre 19 cantons et 285 communes.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 20 500 euros en Savoie. Au dernier trimestre 2016, le taux de chômage était de 7,8 %. Le tertiaire est le principal secteur d'activité du département, notamment grâce au tourisme, au commerce et à l'administration publique. Alors que l'industrie constitue le quatrième plus important bassin d'emploi de la Savoie, le nombre d'entreprises industrielles est en baisse. Quant à l'agriculture, elle ne représente que 1 % du PIB du territoire, malgré plusieurs secteurs réputés (élevage, viticulture, etc.).La Savoie est entourée par la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère, les Hautes-Alpes et l'Italie. Chambéry est la commune la plus peuplée du département avec 59 500 habitants. Les autres principales villes sont Aix-les-Bains, Albertville et La Motte-Servolex. Au total, on dénombre 19 cantons et 285 communes.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 20 500 euros en Savoie. Au dernier trimestre 2016, le taux de chômage était de 7,8 %. Le tertiaire est le principal secteur d'activité du département, notamment grâce au tourisme, au commerce et à l'administration publique. Alors que l'industrie constitue le quatrième plus important bassin d'emploi de la Savoie, le nombre d'entreprises industrielles est en baisse. Quant à l'agriculture, elle ne représente que 1 % du PIB du territoire, malgré plusieurs secteurs réputés (élevage, viticulture, etc.).