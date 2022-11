Le Pont-de-Beauvoisin

"Une solution d'urgence" proposée par le SNCF et la Région aux usagers TER de l'Avant-pays savoyard

Depuis le 9 décembre, 75% des trains TER Chambéry-Lyon via Pont-de-Beauvoisin ont été supprimés à cause des travaux en gare de Lyon-Part-Dieu. Plus de 3000 usagers...