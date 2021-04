En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Côte-d'Or (21) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Côte-d'Or (21)

Le département de la Côte-d'Or a été créé en 1790, et fait partie de la région Bourgogne - Franche-Comté. C'est le 4e département le plus important par sa superficie en France avec 8 763 km². Il est composé de 706 communes, de 43 cantons, et son chef-lieu est la ville de Dijon.

En 2014, le département recensait 531 380 habitants sur son sol. Les villes les plus peuplées restent Dijon, Beaune et Chenôve. En Côte-d'Or, les habitants gagnent en moyenne 1 990 euros nets par mois. Le taux de chômage en 2013 était de 11,2% au sein du département. Au niveau économique, on compte 52 603 établissements actifs en Côte-d'Or en 2014. La part la plus importante de l'activité concerne le commerce, les transports et les services qui représentent 61,6% de l'activité globale en 2014.

La Côte-d'Or est un département qui attire les touristes, notamment étrangers, grâce à son patrimoine culturel. Les sites touristiques les plus visités sur ce département sont : les Hospices de Beaune avec 439 512 visiteurs en 2015, le musée des Beaux-Arts de Dijon avec 163 381 visiteurs, et le Jardin des sciences à Dijon avec 117 125 visiteurs.