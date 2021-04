En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Doubs (25) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Doubs (25)

Le département du Doubs fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Son chef-lieu est Besançon. Le département compte plus de 530 000 habitants qui sont appelés les Doubiens ou les Doubistes, les deux termes étant utilisés.

Le Doubs s'étend sur 5 234 kilomètres carrés et possède une densité de population de 100,8 habitants au km2 et se compose de trois arrondissements : Besançon, Montbéliard, Pontarlier. Les départements limitrophes sont la Haute-Saône, le Jura et le territoire de Belfort. Le département partage une large frontière avec la Suisse. Il couvre des régions montagneuses avec le massif du Jura ainsi que des plaines.

L'économie du Doubs est surtout soutenue par l'agriculture et l'industrie, en particulier l'automobile. La ville de Besançon est devenue un important pôle pour les secteurs de la mécanique. Le nombre d'emplois du département est supérieur à 195 000, dont 70 % dans le secteur tertiaire. Le revenu fiscal médian est de 19 781 euros avec un taux de chômage de 9,3 %. Le Doubs compte plus de 230 000 logements en tant que résidence principale, dont 57,6 % des occupants sont propriétaires.