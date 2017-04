Les résultats des élections dans Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté est une région administrative française ayant Dijon comme préfecture. S'étendant sur 47 784 km2, elle est subdivisée en 8 départements : la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

La Bourgogne-Franche-Comté se classe au 11e rang en matière de population avec 2,8 millions d'habitants. La région a ainsi une densité de 59 habitants au kilomètre carré. Les plus grandes villes de la Bourgogne-Franche-Comté sont Dijon (qui compte 153 000 habitants), Besançon, Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Belfort et Nevers.

Le PIB de la région Bourgogne-Franche-Comté est le troisième plus faible de la France avec 72,9 milliards d'euros. En 2013, elle compte 1,1 million d'emplois et un taux de chômage de 9,3 % en 2015. La région a aussi le 3e plus faible salaire annuel moyen net avec environ 23 000 euros. L'économie est principalement tournée vers l'industrie et l'agriculture. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi réputée pour son patrimoine puisque 8 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la citadelle de Besançon.La Bourgogne-Franche-Comté se classe au 11e rang en matière de population avec 2,8 millions d'habitants. La région a ainsi une densité de 59 habitants au kilomètre carré. Les plus grandes villes de la Bourgogne-Franche-Comté sont Dijon (qui compte 153 000 habitants), Besançon, Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Belfort et Nevers.

Le PIB de la région Bourgogne-Franche-Comté est le troisième plus faible de la France avec 72,9 milliards d'euros. En 2013, elle compte 1,1 million d'emplois et un taux de chômage de 9,3 % en 2015. La région a aussi le 3e plus faible salaire annuel moyen net avec environ 23 000 euros. L'économie est principalement tournée vers l'industrie et l'agriculture. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi réputée pour son patrimoine puisque 8 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la citadelle de Besançon.