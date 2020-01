Cirey, France

Ils font bouger la Franche-Comté et la fête historique et médiévale, samedi 24 et dimanche 25 Août à Cirey-les-Bellevaux

« Ils Font Bouger la Franche comté », Chaque Jour sur France Bleu Besançon, de 11 à 11h35, La Franche Comté se raconte. Ses fêtes, ses animations, ses initiatives,...