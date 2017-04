Les résultats des élections dans Haute-Saône

La Haute-Saône est un département situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est. Le chef-lieu de la Haute-Saône est Vesoul. En 2013, la Haute-Saône comptait 238 956 habitants pour une superficie de 5 360 km, ce qui se traduit par une densité de population de 44,6 habitants/km. Le département de la Haute-Saône est divisé en 17 cantons, 5 pays et 545 communes.

12 500 entreprises sont implantées en Haute-Saône, certaines grandes pourvoyeuses d'emplois dans les secteurs de l'automobile ou de l'aéronautique. Les secteurs d'activité les plus représentés en Haute-Saône sont donc l'industrie, l'exploitation forestière et l'agriculture. Le revenu médian est nettement inférieur à la moyenne nationale (20 190 euros/an) avec 18 993 90 euros/an. 80 210 emplois salariés ou non salariés sont occupés par 73,7 % des actifs de 15 à 64 ans. Le taux de chômage est de 12,5 %.

Sur le plan de l'immobilier, la Haute-Saône dénombrait 124 150 logements en 2013, dont 84 % de résidences principales. Le département dénombre 101 836 foyers fiscaux.