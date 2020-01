Gy, France

Ils font bouger la Franche-Comté, les premières rencontres handypétanques ce weekend à Gy en Haute Saône

« Ils Font Bouger la Franche comté », Chaque Jour sur France Bleu Besançon, du lundi au jeudi Midi et Samedi 16h, on Portraitise les Comtois, on met en exergue...