Les résultats des élections dans Jura

Situé à l'est de la France, le Jura est un département français, dont Lons-le-Saunier est la préfecture. Tout comme la Côte-d'Or, le Doubs, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire de Belfort, il fait partie de la région Bourgogne - Franche-Comté. Le Jura compte 259 500 habitants, et s'étend sur un territoire de 4 999 km². La densité au sein du département est de 52 habitants par km².

Le Jura est encadré par le Doubs, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, l'Ain et la Suisse. Avec ses 17 300 habitants, la préfecture Lons-le-Saunier n'est pas la commune la plus peuplée du département. Il s'agit de Dole qui compte 23 300 habitants. Les autres principales villes sont Saint-Claude et Champagnole. Le Jura compte au total 17 cantons et 509 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 18 900euros en moyenne dans le Jura. Le taux de chômage s'élevait, lui, à 7,7% en 2016. Le tourisme occupe une place importante dans l'économie du territoire, grâce notamment à plusieurs stations de sports d'hiver et à des sites classés. Avec environ 4 700 entreprises, l'artisanat est le premier employeur du Jura. Outre la viticulture, l'industrie diversifiée (agroalimentaire, chimie, caoutchouc, horlogerie, etc.) est également au cœur de l'activité du département.