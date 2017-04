Les résultats des élections dans Nièvre

Située dans le centre de la France, la Nièvre est un département français ayant Nevers pour préfecture. Elle fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté, tout comme la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire de Belfort. S'étendant sur 6 817 km2, elle compte 212 100 habitants et affiche une densité de 31 habitants par km2.

La Nièvre est bordée par 6 départements, à savoir le Loiret, le Cher, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or et l'Yonne. Nevers est la ville la plus peuplée du département avec 34 500 habitants. Suivent Cosne-Cours-sur-Loire, Varennes-Vauzelles et Decize. Au total, le territoire abrite 17 cantons et 309 communes.

En 2013, le revenu salarial net était de 19 100 euros en moyenne dans la Nièvre. Quant au taux de chômage, il s'élevait à 9,2 %. Bien que l'économie du département soit relativement diversifiée, les services et l'administration y occupent une place centrale. Dans une moindre mesure, la Nièvre accueille des industries mécaniques, chimiques et automobiles. La viticulture et l'élevage bovin font aussi partie du paysage économique local.

