Les résultats des élections dans Saône-et-Loire

Située dans l'est de la France, la Saône-et-Loire est un département français dont Mâcon est la préfecture. Il fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté, tout comme la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, l'Yonne et le Territoire de Belfort. La Saône-et-Loire compte 555 800 habitants et s'étend sur 8 575 km2. Sa densité est de 65 habitants par km2.

La Saône-et-Loire est encadrée par les Vosges, la Haute-Marne, la Côte-d'Or, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort. Avec 33 500 habitants, la préfecture Mâcon n'est pas la plus grande ville du département. Il s'agit de Chalon-sur-Saône qui compte 45 000 habitants. Viennent ensuite Le Creusot et Montceau-les-Mines. Au total, le territoire abrite 29 cantons et 567 communes.

En Saône-et-Loire, le salaire annuel net était de 19 800 euros en moyenne en 2013. Le chômage, quant à lui, s'élevait à 9,1 % au dernier trimestre 2016. En seulement 30 ans, le tertiaire a permis la création de plus de 30 000 emplois au sein du département, notamment grâce aux activités de commerce, de services aux entreprises et à l'administration publique. Bien que le nombre d'emplois du secteur industriel ne cesse de diminuer, on compte encore de grandes entreprises automobiles et sidérurgiques. L'élevage de volailles et de bovins et la viticulture sont les principales activités agricoles de Saône-et-Loire.