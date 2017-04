Les résultats des élections dans Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort est un département appartenant à la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est limitrophe des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Haut-Rhin, des Vosges et du canton suisse du Jura. Il n'a pas de sous-préfecture. Sa superficie est de 609 km², mais il n'est pas le plus petit département de France.

Le Territoire de Belfort compte 144 334 habitants et une densité de 237 habitants au km². Il recense 70 326 logements et 59 279 ménages fiscaux. La médiane de revenus des habitants s'élevait à 20 072 euros en 2013, et le taux de pauvreté à 15 % la même année.

En parallèle d'un taux de chômage de 15,6 %, le département dénombrait 54 791 emplois et 9 690 entreprises en 2013. Les secteurs du commerce, des transports et services sont bien représentés avec une part s'élevant à près de 64 %.

Le Territoire de Belfort présente aux touristes des paysages divers, comme le Ballon d'Alsace, le massif des Vosges au nord et de beaux belvédères au sud. Côté culture, la ville de Belfort accueille chaque année en juillet les Eurockéennes. En 2016, le site naturel du Malsaucy a accueilli 104 000 spectateurs lors de ce festival.Le Territoire de Belfort compte 144 334 habitants et une densité de 237 habitants au km². Il recense 70 326 logements et 59 279 ménages fiscaux. La médiane de revenus des habitants s'élevait à 20 072 euros en 2013, et le taux de pauvreté à 15 % la même année.

En parallèle d'un taux de chômage de 15,6 %, le département dénombrait 54 791 emplois et 9 690 entreprises en 2013. Les secteurs du commerce, des transports et services sont bien représentés avec une part s'élevant à près de 64 %.

Le Territoire de Belfort présente aux touristes des paysages divers, comme le Ballon d'Alsace, le massif des Vosges au nord et de beaux belvédères au sud. Côté culture, la ville de Belfort accueille chaque année en juillet les Eurockéennes. En 2016, le site naturel du Malsaucy a accueilli 104 000 spectateurs lors de ce festival.