Quelles sont les caractéristiques de la population de l'Yonne

La population de l'Yonne atteignait 337 504 habitants en 2018. Sa superficie est de 7 459,62 kilomètres carrés, soit une densité de population évaluée à 45,2 habitants/km². Le département était alors le 6e plus dense de la région de la Bourgogne-Franche-Comté.

Caractéristiques et informations pratiques à propos de l'emploi dans l'Yonne

Dans l'Yonne, en 2018, le taux d'activité atteignait 74,32 % : sur les 198 052 habitants en âge de travailler que comptait le département, 147 190 étaient actifs. En proportion, il y avait alors à peu près autant d'actifs qu'à l'échelle de l'Hexagone, où le taux d'activité était de 71,9 %.

Le taux de chômage de l'Yonne s'élevait à 13,5 %, 19 869 actifs étant sans travail. La part de chômeurs était donc supérieure de 4,4 points à celle du pays, où le taux de chômage était de 9,1 %.

Taux de chômage par CSP dans l'Yonne

Dans l'Yonne, en 2018, la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le chômage était celle des ouvriers, dont le taux de chômage s'élevait à 18,25 %. La part de chômeurs parmi les autres CSP était de 15,15 % pour les employés, de 7,58 % pour les professions intermédiaires, de 6,81 % pour les commerçants, artisans et chefs d'entreprises, de 4,58 % pour les cadres et de 1,03 % pour les agriculteurs.