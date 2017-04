Les résultats des élections dans Yonne

L'Yonne (89) est un département situé au nord-ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté. D'une superficie de 7 427 km², il compte 341 483 habitants en 2013 : la densité de population est de 46 habitants par km². La ville d'Auxerre en est le chef-lieu. L'Yonne est la plus longue rivière du territoire : en effet, elle traverse 70 communes du département, du sud au nord. Le territoire abrite de nombreux monuments historiques dont des châteaux et des demeures princières.

Concernant l'économie, l'Yonne compte 30 538 établissements actifs (chiffres de 2014). Plus de la moitié travaillent dans le secteur du commerce, des transports et des services divers. L'agriculture concentre quant à elle 13 % de l'ensemble des entreprises. La production de blé, d'orge et de colza représente plus des trois quarts de la surface agricole utile.

L'Yonne bénéficie d'un emplacement idéal, aux portes de l'Île-de-France et à proximité de la capitale : les villes de Paris et d'Auxerre sont directement reliées par une ligne de TER (environ 1 h 40 de trajet) et par la route grâce à l'autoroute A6 (2 heures de trajet en moyenne).Concernant l'économie, l'Yonne compte 30 538 établissements actifs (chiffres de 2014). Plus de la moitié travaillent dans le secteur du commerce, des transports et des services divers. L'agriculture concentre quant à elle 13 % de l'ensemble des entreprises. La production de blé, d'orge et de colza représente plus des trois quarts de la surface agricole utile.

L'Yonne bénéficie d'un emplacement idéal, aux portes de l'Île-de-France et à proximité de la capitale : les villes de Paris et d'Auxerre sont directement reliées par une ligne de TER (environ 1 h 40 de trajet) et par la route grâce à l'autoroute A6 (2 heures de trajet en moyenne).