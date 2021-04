En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Côtes-d'Armor (22) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Côtes-d'Armor (22)

Le département des Côtes-d'Armor est situé dans la région de la Bretagne. Ce département, dont le chef-lieu est Saint-Brieuc, a été créé en 1790. Il est composé de 373 communes, de 27 cantons, et fait 6 878 km² de superficie.

D'après l'INSEE, les Côtes-d'Armor comptabilisent 616 013 habitants en 2015, soit 3,2% de personnes de plus comparé à l'année 2010. Ce sont Saint-Brieuc, Lannion et Plérin les trois cités les plus peuplées de ce département. Avec ses 17 ports de commerce, le département des Côtes-d'Armor a une activité liée à la pêche importante. Ce secteur représente par ailleurs 1 015 emplois directs et 125 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2014. La filière industrie reste cependant le secteur dominant dans le département avec 29 972 emplois. Le taux de chômage, au dernier trimestre de 2014, était de 9,1%.

C'est le 14e département le plus touristique de France avec 2,5 millions de visiteurs en 2010. L'attrait touristique du département est lié à la richesse du paysage de la façade maritime qui possède des côtes avec de nombreuses plages de sable fin comme la Côte d'Émeraude et la Côte de granit rose.