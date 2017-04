Les résultats des élections dans Bretagne

La Bretagne est une région administrative française qui est subdivisée en 4 départements : les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Ayant comme préfecture Rennes, la région a une population de 2,8 millions d'habitants. Sa superficie est de 27 208 km2, soit une densité de 120 habitants au kilomètre carré. Les principales villes de la région Bretagne sont Rennes (qui compte 213 000 habitants), Brest, Quimper, Lorient et Vannes.

En 2013, la Bretagne compte 1,3 million d'emplois. Son taux de chômage en 2015 est de 8,8 %, soit le taux le plus faible avec la région Île-de-France. Avec un salaire annuel moyen net de 22 944 euros, la région se classe en avant-dernière position à l'échelle nationale.

Le PIB de la Bretagne est de 86,9 milliards d'euros, ce qui en fait la quatrième région la moins riche de France (devant la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire et la Corse). En 2013, il y a eu plus de 18 000 créations d'entreprises en Bretagne. Ce sont d'ailleurs l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et le tourisme qui constituent les principales activités économiques de la région.