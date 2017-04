Les résultats des élections dans Finistère

Le département du Finistère existe depuis 1790 et regroupe 281 communes, dont 4 sont des îles. Situé en région Bretagne, le Finistère comprend une population de 903 921 habitants dont la moitié est âgée de moins de 40 ans.

Le Finistère s'étend sur une superficie de 6 733 km, divisée en 27 cantons et 26 intercommunalités, et en 4 pays : le Pays de Morlaix, le Pays de Brest, le Pays de Cornouaille et le Centre Ouest Bretagne. Le département du Finistère dispose d'une métropole qui est Brest, la ville la plus peuplée du département avec 139 386 habitants. Le chef-lieu du Finistère est Quimper.

Le Finistère bénéficie d'un grand dynamisme économique, notamment grâce au tourisme. C'est le 7e département français en ce qui concerne l'activité touristique. De nombreuses entreprises internationales sont nées dans le Finistère. Le Finistère est réputé pour la pêche. Son activité culturelle est dynamique avec la musique bretonne, mais aussi de grands événements comme le festival des Vieilles Charrues à Morlaix.