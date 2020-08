Saint-Renan, France

Bale a ra Goulven Elegoët 2.000 km evit ar vugale klañv

Abaoe penn kentañ miz Even e vez baleet gant Goulven Elegoet tro-dro da lennoù Lokournan. A-benn ar 4 a viz Gouere 'no graet 374 tro, da lavaret eo daou vil kilometrad....