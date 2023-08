Découvrez quelques informations pratiques à propos de la démographie de La Bosse-de-Bretagne

Avec une population de 663 habitants et une superficie estimée à 10,61 km², La Bosse-de-Bretagne affichait une densité de 62,5 habitants/kilomètre carré en 2018. En termes de densité de population, cette ville figurait alors au 199e rang au sein du département de l'Ille-et-Vilaine.

Caractéristiques et informations pratiques sur les logements de La Bosse-de-Bretagne

La Bosse-de-Bretagne comptabilise environ 660 habitants répartis sur une superficie de 10,61 km². Ils se partagent les 310 logements de la municipalité. La densité résidentielle et la densité de population de la localité sont assez faibles : 62,5 habitants par km² et 0,3 log/ha. Elles sont toutes deux inférieures à celles de la France (106 habitants/km² et 0,6 log/ha).

Quelles sont les caractéristiques de la répartition du parc immobilier de la ville

On compte bien plus de propriétaires que de locataires à La Bosse-de-Bretagne. Environ 16,6 % des résidences principales sont occupées par des locataires alors que 83 % sont occupées par des propriétaires. Parmi les habitations de la ville, 6,1 % sont des résidences secondaires, 10 % des logements vacants et 83,5 % sont des résidences principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 1,2 % des habitations. La plupart des 259 ménages de la localité se sont installés il y a entre 10 et 19 ans.

Quelques chiffres à connaître sur la distribution des pièces des logements de la localité

Parmi les logements de La Bosse-de-Bretagne, on trouve une très grande majorité de maisons (95,8 %). Ce sont essentiellement des maisons familiales de 4 pièces (34,3 % du nombre total de maisons) ayant une superficie généralement comprise entre 80 et 100 m². On trouve également de nombreuses maisons de 6 pièces et plus (23,9 %). Les appartements, moins nombreux (12), sont principalement composés de 3 pièces. Leur surface moyenne est le plus souvent comprise entre 40 et 60 m². Par ailleurs, on peut noter que les maisons et les immeubles de la ville ont majoritairement été construits avant 1919.

Caractéristiques des impôts de La Bosse-de-Bretagne

On décompte, au total, 320 foyers fiscaux à La Bosse-de-Bretagne. Près de 50,3 % de ces derniers sont non imposables. Ce taux est légèrement supérieur à celui du département qui est de 48 %. Le revenu médian de la localité se chiffre à 21 380 € annuels, soit 1 080 € de moins que celui de l'Ille-et-Vilaine. L'impôt sur le revenu des Bosséens est en moyenne de 768 € par foyer. Ce dernier est donc inférieur à celui du département qui s'élève à 1 650 €. Par ailleurs, 26,6 % des foyers déclarent percevoir une retraite ou une pension.

Caractéristiques et informations pratiques à propos de l'emploi à La Bosse-de-Bretagne

En 2018, à La Bosse-de-Bretagne, il y avait 353 actifs sur 436 habitants en âge de travailler, ce qui représente un taux d'activité de 80,96 %. C'est 9,06 points de plus qu'au niveau national, où le taux d'activité était de 71,9 %.

Parmi ces actifs, on comptait 29 chômeurs, le taux de chômage atteignait donc 8,22 %. En proportion, on recensait alors un peu moins de chômeurs que dans l'ensemble du pays, où le taux de chômage s'élevait à 9,1 %.