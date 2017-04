Les résultats des élections dans Ille-et-Vilaine

L'Ille-et-Vilaine est un département français situé à l'ouest de la France, et appartenant à la région Bretagne, tout comme les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Rennes est la préfecture du département, mais également de la région. L'Ille-et-Vilaine affiche une population de 1 million d'habitants, et s'étend sur 6 775 km². La densité au sein du territoire est de 152 habitants par km².

Bordé par la mer Manche, le département de l'Ille-et-Vilaine est aussi encadré par les Côtes-d'Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Manche. La plus grande ville du département est Rennes avec 213 500 habitants. Viennent ensuite Saint-Malo, Fougères et Vitré. Au total, l'Ille-et-Vilaine compte 27 cantons et 345 communes.

Le salaire annuel net était de 20 500euros en moyenne en 2013. Quant au taux de chômage de l'Ille-et-Vilaine, il s'élevait à 7,8% en 2016. Grâce aux activités de services, à l'administration et à l'enseignement, le tertiaire occupe une place importante dans l'économie du territoire. Bien que toujours présentes, l'industrie et l'agriculture connaissent un déclin relatif.

Le salaire annuel net était de 20 500euros en moyenne en 2013. Quant au taux de chômage de l'Ille-et-Vilaine, il s'élevait à 7,8% en 2016. Grâce aux activités de services, à l'administration et à l'enseignement, le tertiaire occupe une place importante dans l'économie du territoire. Bien que toujours présentes, l'industrie et l'agriculture connaissent un déclin relatif.