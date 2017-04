Les résultats des élections dans Morbihan

Situé à l'ouest de la France, le Morbihan est un département dont Vannes est la préfecture. Il fait partie de la région Bretagne, tout comme les Côtes-d'Armor, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Le Morbihan compte 747 500 habitants et s'étend sur 6 823 km2. Sa densité est de 110 habitants par km2.

Bordé par l'océan Atlantique, il est limitrophe de 4 départements : le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Malgré ses 53 000 habitants, la préfecture Vannes n'est pas la plus grande commune du département. Il s'agit de Lorient qui compte 57 700 habitants. Les autres principales villes sont Lanester, Ploemeur et Pontivy. Au total, le territoire est subdivisé en 21 cantons et 253 communes.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 19 000 euros dans le Morbihan. Quant au taux de chômage, il s'élevait à 9,1 % en 2016. Son économie est principalement orientée vers le tertiaire. Le tourisme, le commerce, le bâtiment et les diverses activités de services offrent un large choix d'emplois. Pour autant, l'agriculture et la pêche restent particulièrement présentes.