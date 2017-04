Les résultats des élections dans Cher

Situé dans le centre de la France, le Cher est un département français dont la préfecture est Bourges. Il fait partie de la région Centre-Val de Loire, tout comme l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Le département abrite 311 800 habitants, répartis sur un territoire de 7 235 km2. La densité du Cher est de 43 habitants par km2.

Le Cher est encadré par 6 départements, à savoir le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre, la Creuse, l'Allier et la Nièvre. Comptant 66 500 habitants, Bourges est la ville la plus peuplée du département. Les autres principales communes sont Vierzon, Saint-Amand-Montrond et Saint-Doulchard. Au total, le Cher est subdivisé en 3 arrondissements et 290 communes.

Dans le Cher, le salaire annuel net moyen était de 20 200 euros en 2013. Le taux de chômage s'élevait à 10,6 % au dernier trimestre 2016. Le département compte environ 25 000 entreprises, dont la moitié réalise des activités commerciales et de services. Le Cher dispose d'un bassin de 93 000 emplois, dont 33 % appartiennent à l'administration publique et 37 % aux services et au commerce. À noter qu'environ la moitié du territoire est utilisée pour l'activité agricole.Le Cher est encadré par 6 départements, à savoir le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre, la Creuse, l'Allier et la Nièvre. Comptant 66 500 habitants, Bourges est la ville la plus peuplée du département. Les autres principales communes sont Vierzon, Saint-Amand-Montrond et Saint-Doulchard. Au total, le Cher est subdivisé en 3 arrondissements et 290 communes.

Dans le Cher, le salaire annuel net moyen était de 20 200 euros en 2013. Le taux de chômage s'élevait à 10,6 % au dernier trimestre 2016. Le département compte environ 25 000 entreprises, dont la moitié réalise des activités commerciales et de services. Le Cher dispose d'un bassin de 93 000 emplois, dont 33 % appartiennent à l'administration publique et 37 % aux services et au commerce. À noter qu'environ la moitié du territoire est utilisée pour l'activité agricole.