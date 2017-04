Les résultats des élections dans Centre-Val de Loire

Auparavant appelé Centre, le Centre-Val de Loire est une région administrative française qui se compose de 6 départements : le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Tandis que la superficie de la région est de 39 151 km2, elle compte 2,6 millions d'habitants. Sa densité est de 66 habitants par km2. Comptant 115 000 habitants, Orléans est la préfecture du Centre-Val de Loire. Les autres principales villes de la région sont Tours, Chartres, Bourges, Blois et Châteauroux.

En 2013, la région Centre-Val de Loire comptait 994 000 emplois. Alors que son taux de chômage est de 9,6 % en 2015, le salaire annuel moyen net est d'environ 23 800 euros. Le PIB du Centre-Val de Loire est de 69 milliards de dollars, soit le second plus faible de France après la Corse.

L'économie du Centre-Val de Loire est tournée vers l'agriculture, la production de médicaments et de produits cosmétiques notamment. La région est d'ailleurs le premier producteur céréalier d'Europe. En 2013, on a recensé environ 15 000 créations d'entreprises, soit le deuxième total le plus faible à l'échelle nationale.En 2013, la région Centre-Val de Loire comptait 994 000 emplois. Alors que son taux de chômage est de 9,6 % en 2015, le salaire annuel moyen net est d'environ 23 800 euros. Le PIB du Centre-Val de Loire est de 69 milliards de dollars, soit le second plus faible de France après la Corse.

L'économie du Centre-Val de Loire est tournée vers l'agriculture, la production de médicaments et de produits cosmétiques notamment. La région est d'ailleurs le premier producteur céréalier d'Europe. En 2013, on a recensé environ 15 000 créations d'entreprises, soit le deuxième total le plus faible à l'échelle nationale.